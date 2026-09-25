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Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa italiana

La Supercopa italiana "regresa a casa" con formato de partido único tras cuatro años

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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La Supercopa de Italia regresará este año al formato de partido único y volverá a disputarse en territorio italiano tras cuatro ediciones consecutivas en Arabia Saudí, según decidió este viernes la junta directiva de la Serie A.

El encuentro enfrentará a Inter de Milan, campeón de la Serie A y vencedor de la Copa de Italia, con Lazio, finalista del torneo copero.

El partido, que enfrenta así a los mismos equipos que en la final de Copa, se jugará el próximo 22 de diciembre en el Estadio "Giuseppe Meazza" (San Siro), en Milán, escenario habitual de los encuentros del conjunto interista.

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