Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

¿Cuándo y dónde ver la Supercopa del fútbol chileno?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La edición se disputará en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cuándo y dónde ver la Supercopa del fútbol chileno?
Entre el 20 y el 25 de enero se disputará la Supercopa 2026 en el estadio Sausalito de Viña del Mar,

La edición de este año estrenará un nuevo formato integrado por cuatro equipos: Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache (campeones y subcampeones de Liga de Primera y Copa Chile), los cuales deberán disputar una etapa de semifinales.

¿Cuándo es la Supercopa 2026?

Semifinales

20 de enero:
Huachipato vs Universidad Catolica, 19:00 horas (22:00 GMT). Estadio Sausalito.

21 de enero:
Coquimbo Unido vs Deportes Limache, 19:00 horas (22:00 GMT). Estadio Sausalito.

Final
25 de enero, 19:00 horas (22:00 GMT). Estadio Sausalito.

¿Dónde ver la Supercopa 2026?

Todos los partidos de la Supercopa 2026 serán transmitidos por las pantallas de TNT Sports.

Además, podrás seguir todos los partidos a través de los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl y en las transmisiones de Cooperativa Deportes.

