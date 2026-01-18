La ANFP anunció que Sausalito será Centro de Acopio durante la Supercopa

La ANFP anunció a través de sus redes sociales que el Estadio Sausalito será Centro de Acopio de agua en el marco de las semifinales de la Supercopa del fútbol chileno, desde el lunes 19 hasta el miércoles 21 de enero.

"En medio de los preparativos de la Supercopa, los equipos de la ANFP estarán recibiendo donaciones de privados y particulares, acopiando agua en el Estadio Sausalito para ir en apoyo de las comunidades afectadas por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble", comunicaron en su cuenta de Instagram.

El incio de la Supercopa esta programado para este martes 20 de enero a las 19:00 horas con el duelo entre Huachipato y Universidad Católica, mientras que el miércoles 21 de enero en el mismo horario se llevará a cabo la otra semifinal entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

¿Qué está pasando con los incendios forestales?

Se mantienen 33 focos de incendios en combate a nivel nacional, con una superficie total afectada que alcanza las 24.031 hectáreas.

El Gobierno decretó toque de queda en distintas comunas del Biobío, pero descartó la medida -de momento- en el Ñuble.

El Presidente Gabriel Boric confirmó que al menos 18 personas han fallecido durante la catástrofe.