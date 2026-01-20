Los resultados de las semifinales en la renovada Supercopa 2026

El Estadio Sausalito de Viña del Mar recibe la renovada edición de la Supercopa 2026, torneo que tendrá a los vigentes monarcas de la Liga de Primera y Copa Chile enfrentándose a los subcampeones de las mencionadas competiciones en las semifinales.

Sigue los partidos en Cooperativa.cl:

Martes 20 de enero

Huachipato 2-1 Universidad Católica. Segundo tiempo. Estadio Sausalito. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 40' Lionel Altamirano (HUA); 1-1: 56' Fernando Zampedri (UC); 2-1: 67' Lionel Altamirano (HUA)

Miércoles 21 de enero