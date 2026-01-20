Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.7°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

Los resultados de las semifinales en la renovada Supercopa 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los partidos en Cooperativa.cl.

Los resultados de las semifinales en la renovada Supercopa 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Estadio Sausalito de Viña del Mar recibe la renovada edición de la Supercopa 2026, torneo que tendrá a los vigentes monarcas de la Liga de Primera y Copa Chile enfrentándose a los subcampeones de las mencionadas competiciones en las semifinales.

Sigue los partidos en Cooperativa.cl:

Martes 20 de enero

1-0: 40' Lionel Altamirano (HUA); 1-1: 56' Fernando Zampedri (UC); 2-1: 67' Lionel Altamirano (HUA)

Miércoles 21 de enero

  • Coquimbo Unido vs Deportes Limache. 19:00 horas. Estadio Sausalito.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada