PSG y Aston Villa se ven las caras en la Supercopa de Europa

Paris Saint-Germain, campeón de la última Liga de Campeones, y Aston Villa, reciente monarca de la Liga de Europa, se ven las caras en Austria en la Supercopa de Europa, primer gran evento de la nueva temporada del Viejo Continente.

Sigue acá el partido

Paris Saint-Germain 2-1 Aston Villa. Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 20' Khvicha Kvaratskhelia (PSG); 1-1: 45' Brian Madjo (AST); 2-1: 62' Desiré Doué (PSG)