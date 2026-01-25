Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

[VIDEO] Juan Francisco Rossel encaró a Diego Sánchez y provocó gresca tras la final

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Mono" bailó después de salir campeón de la Supercopa.

[VIDEO] Juan Francisco Rossel encaró a Diego Sánchez y provocó gresca tras la final
El futbolista de Universidad Católica Juan Francisco Rossel encaró a Diego "Mono" Sánchez tras el final del encuentro por la Supercopa en el Estadio Sausalito, lo que provocó una gresca entre jugadores de ambos equipos.

El guardameta "Pirata", después del término de la tanda de penales, bailó mirando a la Tribuna Pacifico donde había mayoría de hinchas "cruzados" lo que fue tomado como una provocación por el formado en el elenco precordillerano.

Revisa el tenso momento:

