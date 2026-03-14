Diputados suizos presionaron a la UEFA para que sancione a Israel

En medio del conflicto en Medio Oriente, diputados suizos ejercieron presión a la UEFA ante la ausencia de sanciones deportivas a Israel por las víctimas civiles de sus ataques a Palestina.

Representantes izquierdistas del cantón de Vaud pusieron sobre la mesa del parlamento de Suiza -país donde está la sede de la UEFA- una resolución titulada "¿Se siguen cumpliendo las condiciones para la exención fiscal de la UEFA?", de acuerdo a un informe de L'Equipe replicado por RMC Sport.

Según la iniciativa de los parlamentarios, al no adoptar medidas contra el fútbol israelí por la guerra, el ente rector del balompié europeo está quebrantando su rol por la paz, lo que volvería injustificado el beneficio tributario.

En caso de aprobarse, el fin de la exención la UEFA tendría que comenzar a pagar impuestos que alcanzan los 30 millones de euros anuales.

De momento, la movida política apenas inicia y habrá que esperar por si llega a cambiar la postura de la UEFA; que por ahora se mantiene alineada con la FIFA.