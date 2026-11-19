La UEFA sancionó a la Federación de Inglaterra (FA) con una multa de 15.000 euros (más de 16 millones de pesos) y con la advertencia de suspensión de venta de entradas para hinchas en un partido como visitante en Europa, por los cánticos anticatólicos y antiirlandeses que entonaron los hinchas el pasado domingo en el Estadio Metropolitano en Madrid, en el triunfo de la selección inglesa sobre España.

Si los barristas ingleses reinciden en los próximos dos años, se aplicará la sanción de tener que jugar un partido sin hinchada visitante en un encuentro europeo.

"No toleraremos estos cánticos inaceptables y ofensivos y trabajaremos con la policía para identificar a los perpetradores y que se tomen las acciones necesarias", dijo la federación inglesa en un comunicado.

Además, la policía inglesa también colabora con las autoridades españolas para identificar a los instigadores de los cánticos.