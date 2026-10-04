[VIDEO] Con negación de saludo y cabezas gachas: Irlanda protagonizó nueva protesta ante Israel
El capitán irlandés evitó estrechar la mano de su par rival en un compromiso que debió disputarse sin público en Serbia debido al conflicto en Gaza.
El capitán irlandés evitó estrechar la mano de su par rival en un compromiso que debió disputarse sin público en Serbia debido al conflicto en Gaza.
La selección de Irlanda volvió a protagonizar una jornada cargada de simbolismo y tensión política este fin de semana, en el marco de su duelo frente a Israel por la UEFA Nations League, encuentro que culminó con un empate 1-1 y que estuvo marcado por visibles gestos de protesta contra la delegación rival.
En la previa del pitazo inicial, el arquero y capitán irlandés, Caoimhín Kelleher, evitó estrechar la mano del líder del combinado israelí, Dor Peretz, durante el tradicional saludo protocolar entre capitanes y árbitros.
Asimismo, los futbolistas del conjunto verde portaron brazaletes negros e inclinaron la cabeza de manera evidente mientras se entonaba el himno nacional de Israel, en una muestra explícita de rechazo hacia la ofensiva militar en Medio Oriente.