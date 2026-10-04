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Tópicos: Deportes | Fútbol | UEFA

[VIDEO] Con negación de saludo y cabezas gachas: Irlanda protagonizó nueva protesta ante Israel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán irlandés evitó estrechar la mano de su par rival en un compromiso que debió disputarse sin público en Serbia debido al conflicto en Gaza.

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La selección de Irlanda volvió a protagonizar una jornada cargada de simbolismo y tensión política este fin de semana, en el marco de su duelo frente a Israel por la UEFA Nations League, encuentro que culminó con un empate 1-1 y que estuvo marcado por visibles gestos de protesta contra la delegación rival.

En la previa del pitazo inicial, el arquero y capitán irlandés, Caoimhín Kelleher, evitó estrechar la mano del líder del combinado israelí, Dor Peretz, durante el tradicional saludo protocolar entre capitanes y árbitros.

Asimismo, los futbolistas del conjunto verde portaron brazaletes negros e inclinaron la cabeza de manera evidente mientras se entonaba el himno nacional de Israel, en una muestra explícita de rechazo hacia la ofensiva militar en Medio Oriente.

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