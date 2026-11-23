La Corporación Club Deportivo y Social Unión Española respondió este lunes a las acusaciones de Jorge Segovia, propietario de la SADP del club, con un comunicado en el que afirmó: "Autorizamos el uso de 'Estadio Santa Laura'".

La entidad explicó que la marca está registrada a su nombre desde julio de 2021 y aseguró que esta situación fue informada oportunamente. "Nunca hemos prohibido su uso", recalcó en su declaración.

Además, la Corporación anunció que envió este lunes una carta formal a la sociedad anónima para autorizar gratuitamente la utilización de la denominación. "Ante la controversia generada por la S.A.D.P., hoy se lo comunicamos formalmente por carta: Puede usarla de forma gratuita", sostuvo.

La respuesta surgió después de que Segovia responsabilizó directamente a la Corporación por el cambio de nombre del Estadio Santa Laura. El empresario sostuvo que la entidad registró la marca sin previo aviso y que, por esa razón, la concesionaria estaba impedida de utilizarla.

La controversia comenzó el pasado jueves, cuando Unión Española SADP anunció que el recinto pasaría a llamarse únicamente Estadio Universidad SEK. Frente a esta decisión, la Corporación insistió en que el registro de la marca tuvo como único objetivo proteger su denominación histórica: "La registramos para proteger su nombre", concluyó.