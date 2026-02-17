Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Debut de Unión Española en la Liga de Ascenso tuvo cambio de escenario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro estaba agendado en el Municipal de La Pintana.

Unión Española inició la cuenta regresiva para su regreso a la Liga de Ascenso, donde debutará frente a San Luis. El conjunto de Independencia, que buscará el retorno inmediato a la división de honor, confirmó que el Estadio Santa Laura ya cuenta con sus obras de mejoramiento terminadas para recibir el duelo del próximo sábado.

El partido, válido por la primera jornada del campeonato, se disputará a partir de las 18:00 horas en el reducto "hispano". La institución de Independencia trabajó intensamente en las últimas semanas para dejar en óptimas condiciones el campo de juego, asegurando que el recinto está totalmente operativo para la competencia oficial.

La cita marcará el debut de Unión Española en la categoría de plata tras perder su lugar en la máxima división durante la temporada pasada. 

El pleito estaba originalmente agendado para el Estadio Municipal de La Pintana.

En portada