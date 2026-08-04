Enzo Riquelme denunció que estaba listo en Unión Española y fue descartado por otro jugador

El futbolista chileno Enzo Riquelme denunció que estaba a una firma de vestir la camiseta de Unión Española, pero a última hora fue descartado por el club, debido a la llegada de un nuevo jugador, lo que generó su indignación.

El exjugador de Coquimbo Unido entregó detalles de como se había realizado examenes médicos y había tenido una conversación con los dirigentes hispanos, que le confirmaron su presencia para el segundo semestre.

A través de su historia de Instagram escribió un comunicado, donde entregó los detalles: "Me desperté con la amarga noticia en mi WhatsApp, que la propuesta se había desistido por un nuevo jugador".

"Lo encuentro lamentable jugar con la ilusión de un jugador. Especialmente después de expone mi intividad en una entrevista, por la cual ellos mismos me contactaron directamente. Hechos como estos se viven día a día y desbordan a los jugadores", comentó.

Por último explicó que aún se encuentra esperando una oportunidad para el segundo semestre: "Por el momento sigo sin club y en intentos de seguir buscando mi camino una vez más".