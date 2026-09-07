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Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Falleció Salvador Calera, expresidente de Unión Española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Club Deportivo y Social lamentó la partida del exdirigente español.

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Este lunes 7 de septiembre se informó el sensible fallecimiento de Salvador Calera González, histórico expresidente del club Unión Española.

El Club Deportivo y Social Unión Española comunicaron la noticia e hicieron llegar sus "sentidas condolencias a su familia y seres queridos".

Calera González estuvo en Chile como parte del Consejo General de la Emigración de España y se desempeñó como mandamás de los "hispanos" entre 2002 y 2008.

Bajo su administración se creó la Sociedad Anónima Deportiva Profesional en 2005 (con propiedad del CDyS en un 99 por ciento) y fue declarada de quiebra del club, en abril de 2007.

En lo deportivo, Unión logró en el mandato de Calera el título del torneo de Apertura 2005, con José Luis Sierra al frente.

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