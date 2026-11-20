Los hinchas de Unión Española recordaron una histórica defensa del fallecido periodista deportivo Julio Martínez al Estadio Santa Laura, luego de que la sociedad anónima del club anunciara que el recinto pasará a llamarse únicamente Estadio Universidad SEK, en medio de su conflicto con la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española.

Los seguidores "hispanos" compartieron en redes sociales un video del legendario comunicador, reconocido hincha del cuadro de Independencia, quien años atrás se opuso públicamente a la posibilidad de vender el estadio y el club. "Santa Laura no, la Unión no. No se toca eso. No se toca", expresó Martínez durante una intervención televisiva en su espacio de Canal 13.

En aquella oportunidad, el Premio Nacional de Periodismo también cuestionó la intención de adquirir la institución y recordó su vínculo histórico con el recinto. "Yo puedo contar la historia de Santa Laura, por supuesto, desde el año 33 en adelante", manifestó en una declaración que los aficionados volvieron a difundir ante la controversia.

El recuerdo surgió después de que Unión Española SADP, presidida por Santiago Perdiguero, anunciara el cambio de denominación y explicara que la Corporación registró exclusivamente a su nombre la marca "Santa Laura". Según la concesionaria, esa situación impide su libre utilización y llevó a adoptar el nombre Estadio Universidad SEK.

La determinación se produjo en medio de una disputa institucional entre ambas entidades, que se profundizó después de que la Corporación solicitara la renuncia del directorio y del gerente general Sabino Aguad tras la frustrada campaña por regresar a Primera División. La sociedad anónima respondió responsabilizando a la Corporación por las dificultades deportivas y económicas del club, mientras los hinchas recuperaron las palabras de Martínez como una defensa de la historia e identidad del Santa Laura.

Revisa el registro compartido por los hinchas:

El video completo de la intervención de Julio Martínez: