Unión Española SADP respondió duramente a la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española, a la que responsabilizó por la crisis que atraviesa la institución, y anunció que el Estadio Santa Laura pasará a denominarse únicamente Estadio Universidad SEK, en medio de una nueva controversia entre ambas entidades.

La declaración, firmada por el presidente del directorio, Santiago Perdiguero, surgió como respuesta a la solicitud de renuncia de toda la directiva y del gerente general Sabino Aguad, presentada por la corporación tras una temporada en que el equipo "hispano" quedó fuera de la Liguilla del Ascenso y frustró su objetivo de regresar a Primera División.

El cambio de nombre del Estadio Santa Laura ocupa un lugar central en el comunicado. La SADP reconoció que la corporación controla la sociedad inmobiliaria propietaria del recinto y aseguró que esta última registró exclusivamente la marca Santa Laura, por lo que anunció que "a partir de este momento se llamará únicamente Estadio Universidad SEK".

La medida se produce en medio de las disputas por la propiedad, utilización y administración del tradicional recinto de Independencia.

En uno de los pasajes más duros de la respuesta, la sociedad anónima cuestionó las acciones judiciales de la Corporación y sostuvo que estas impidieron desarrollar proyectos para fortalecer al club. "Las restricciones que son consecuencia de su tendenciosa acción jurídica sobre el estadio (...) han limitado la posibilidad de disponer de él y desarrollar las operaciones que hubieran permitido a nuestro Club tener hoy día el estadio más moderno de Chile y un plantel de jugadores al más alto nivel", expresó.

"Por lo tanto son ustedes, actuado como el 'perro del hortelano', los principales culpables de la situación actual del equipo", acusó la dirigencia, que también cuestionó la continuidad de los procesos judiciales relacionados con los contratos de usufructo y opción de compra firmados en 2008.

La administración fue más allá y advirtió que emprenderá acciones para exigir indemnizaciones una vez finalizada la controversia judicial. "Tengan por seguro que una vez termine este caso les reclamaremos daños y perjuicios, individualmente, a cada uno de los supuestos 'hinchas' demandantes y a la Corporación, y ese reclamo va implicar cantidades muy importantes", señaló el documento.

Respecto de las exigencias de renuncia, la sociedad anónima afirmó que la corporación posee una sola acción de un millón, equivalente al 0,0001 por ciento del capital, y que esta participación no le entrega atribuciones para remover a los administradores. También descartó que exista una obligación de convocar a una junta extraordinaria de accionistas en la fecha solicitada, argumentando que la legislación exige reunir al menos el 10 por ciento de las acciones con derecho a voto para imponer dicha convocatoria.

Finalmente, la dirigencia cuestionó que la corporación mantenga en su poder una acción Serie B cuyas preferencias, según la SADP, expiraron en septiembre de 2023 y que debía ser transferida al controlador. "Resulta contradictorio exigir públicamente el cumplimiento de obligaciones ajenas y omitir los compromisos propios cuyo cumplimiento se reclama", expresó, antes de reiterar que las solicitudes de la Corporación serán tratadas por los órganos competentes conforme a la ley y los estatutos.