La muerte que enluta a Unión Española en el año de su segundo descenso
El joven jugador de los "hispanos", Rodrigo Alarcón sufrio la lamentable muerte de su padre.
Unión Española despide el año con otra triste noticia tras su descenso en la Liga de Primera y lamentó la muerte del padre del joven futbolista Rodrigo Alarcón.
"Unión Española expresa sus sinceras condolencias a nuestro jugador Rodrigo Alarcón y a su familia por el fallecimiento de su padre, Joel Alarcón", lamentaron los "hispanos".
"Mucha fuerza y un abrazo de parte de toda la Familia Hispana", añadieron.
Con este triste pesar, los "rojos" cierran la temporada con otra lamentable noticia, tras descender a la Liga de Ascenso luego de un opaco año.
Alarcón, defensor, formó parte del plantel profesional de U. Española durante el 2025 y sumó 362 minutos en cuatro partidos.