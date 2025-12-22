La muerte que enluta a Unión Española en el año de su segundo descenso

Unión Española despide el año con otra triste noticia tras su descenso en la Liga de Primera y lamentó la muerte del padre del joven futbolista Rodrigo Alarcón.

"Unión Española expresa sus sinceras condolencias a nuestro jugador Rodrigo Alarcón y a su familia por el fallecimiento de su padre, Joel Alarcón", lamentaron los "hispanos".

"Mucha fuerza y ​​un abrazo de parte de toda la Familia Hispana", añadieron.

Con este triste pesar, los "rojos" cierran la temporada con otra lamentable noticia, tras descender a la Liga de Ascenso luego de un opaco año.

Alarcón, defensor, formó parte del plantel profesional de U. Española durante el 2025 y sumó 362 minutos en cuatro partidos.