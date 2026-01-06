Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Operación retorno: Unión Española anunció el regreso de Patricio Rubio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante de 36 años vuelve al conjunto hispano luego de cuatro años.

Operación retorno: Unión Española anunció el regreso de Patricio Rubio
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El conjunto recién descendido Unión Española, anunció en el marco de su "operación retorno" el esperado regreso del jugador Patricio Rubio. El atacante de 36 años vuelve al conjunto hispano luego de cuatro años.

Rubio llega proveniente de Ñublense de Chillán, club donde estuvo cuatro temporadas. A pesar de tener ofertas en Primera División, se ofreció a firmar con Unión Española debido a su descenso a Primera B.

Será su tercer periodo en el conjunto hispano: fue campeón en 2013 del Torneo Nacional y Supercopa, y fue parte del plantel de la temporada 2021.

Los Rojos también anunciaron en esta jornada al uruguayo William Machado, volante de 31 años procedente desde Almirante Brown.

Con estos fichajes, Unión Española se ha reforzado con seis jugadores para pelear el Ascenso: Emiliano Vecchio, Julio Fierro, Martín Ormeño, Michell Wassenne, Machado y Rubio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada