Operación retorno: Unión Española anunció el regreso de Patricio Rubio

El conjunto recién descendido Unión Española, anunció en el marco de su "operación retorno" el esperado regreso del jugador Patricio Rubio. El atacante de 36 años vuelve al conjunto hispano luego de cuatro años.

Rubio llega proveniente de Ñublense de Chillán, club donde estuvo cuatro temporadas. A pesar de tener ofertas en Primera División, se ofreció a firmar con Unión Española debido a su descenso a Primera B.

Será su tercer periodo en el conjunto hispano: fue campeón en 2013 del Torneo Nacional y Supercopa, y fue parte del plantel de la temporada 2021.

Los Rojos también anunciaron en esta jornada al uruguayo William Machado, volante de 31 años procedente desde Almirante Brown.

Con estos fichajes, Unión Española se ha reforzado con seis jugadores para pelear el Ascenso: Emiliano Vecchio, Julio Fierro, Martín Ormeño, Michell Wassenne, Machado y Rubio.