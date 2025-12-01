Pablo Aránguiz: Se hicieron las cosas mal desde principio de año

El capitán de Unión Española, Pablo Aránguiz, lamentó el descenso del club a Primera B y reconoció que en la institución hubo muchos errores desde el comienzo de la temporada.

"Hubiésemos querido que terminara de otra forma, pero creo que va todo de la mano. Se hicieron mal las cosas en todo sentido desde principio de año. Hay que ser bastante autocríticos, estamos bastante dolidos... es muy difícil hablar en estos momentos, estoy shockeado, no se me ocurre algo para responder", dijo el jugador de los rojos.

"Me hubiese gustado que este año terminara de otra manera", explicó.

Agregó que "Unión es un equipo grande, está consolidado, luchando para ser el cuarto o quinto grande de Chile. Siempre ha sido un equipo que se ha caracterizado por pelear cosas importantes, por competir a nivel internacional, tiene títulos también, entonces Unión siempre merece estar en Primera".

Los jugadores, cuerpo técnico, los que siempre van a estar son los hinchas, si algo valioso tiene el hincha es que nunca cambia de club, nosotros podemos cambiar de trabajo, pero eso es lo más valioso que tiene el hincha, creo que están mucho más tristes que nosotros, les pedimos disculpas, que no sientan que no quisimos mantener la categoría, que no duden nunca del compromiso, que lo intentamos", expresó.

"Lamentablemente tuvimos chances de depender de nosotros, no las aprovechamos, y depender de otros resultados siempre se hace más difícil", complementó Aránguiz, goleador del cuadro rojo con 11 anotaciones.

"Mi contrato con el club se renovó automático, por contrato me toca volver a presentarme cuando volvamos de las vacaciones. No puedo dar una respuesta ahora -sobre si seguirá en la B-; soy un agradecido del club, me formaron desde los 13 años y le tengo un cariño y un respeto enorme, a su gente y a todas las personas que han pasado por la institución, me dieron la posibilidad de volver cuando no lo estaba pasando bien y siempre voy a estar agradecido", argumentó Aránguiz.

"Si el próximo año me toca seguir, no pongan en duda que voy a dar todo para devolver a Unión donde realmente merece estar", cerró