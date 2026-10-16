Ronald Fuentes dio "tirón de orejas" a Patricio Rubio por asistir al partido de la U

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, manifestó su desaprobación por la decisión de Patricio Rubio de asistir al partido entre Universidad de Chile y Ñublense, mientras el conjunto hispano disputaba su compromiso ante Deportes Iquique por la Primera B.

El delantero, que no fue considerado en la convocatoria para el encuentro en el norte, fue visto en el Estadio El Teniente de Rancagua, situación que generó críticas de los hinchas de Unión Española y motivó una respuesta pública del propio futbolista, quien aseguró que siguió el partido de su equipo a través de un iPad.

Consultado sobre el comportamiento que debe mantener un jugador cuando no es citado, Fuentes fue categórico: "Debería ver el partido nuestro, sin duda", afirmó, antes de señalar que la prioridad debe estar en el club que le da trabajo y en el compromiso con sus compañeros.

"Creo que la prioridad es del equipo que en este momento te da trabajo y por el tema compañeros también", sentenció.

El entrenador también abordó la posibilidad de adoptar medidas por lo sucedido. "Eso es más resorte del club en ciertas situaciones, de llamado de atención y todo. Bueno, yo tomaré mis decisiones internas en relación a situaciones futbolísticas", sostuvo.

Respecto del futuro inmediato del atacante, Fuentes evitó descartarlo de las próximas convocatorias. "El es un integrante más del plantel y vamos a ver cómo está estos días para ver si puede entrar en la consideración de vuelta", explicó.

La controversia se produjo después de la derrota por 1-0 de Unión Española frente a Deportes Iquique, resultado que complicó las aspiraciones del conjunto de Independencia de acceder a la liguilla por el ascenso.