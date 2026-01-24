“Tiene contrato vigente”: U. Española aclaró situación de Vecchio y criticó a su pareja

En medio de la polémica estadía de Emiliano Vecchio de Unión Española, desde la dirigencia aclararon que el volante argentino firmó su contrato con total conocimiento de la situación y que se mantiene vigente para la temporada en la Liga de Ascenso.

Santiago Perdiguero, presidente de la institución, expresó a La Tercera que: "Aceptó un salario y un premio por ascender a Primera División. Se le dejó claro que no se le podría pagar vivienda y vehículo. Nunca se le ha pagado vehículo a ningún jugador. Es insólito".

Seguido a ello, el directivo apuntó hacia Virginia Tissera, pareja del volante: "Que luego venga ella y nos diga que no cumplimos, no nos parece bien. El jugador faltó varias veces y sigue faltando a los entrenamientos. Sigue con contrato"

"Le mandamos mensajes para que aparezca y nada. Al principio, porque estaba enfermo. Fue el médico a su casa, porque le cayó mal una comida o algo así. Después llegaba un día, daba una pésima imagen y luego faltó tres días seguidos", puntualizó.

Finalmente, Perdiguero sostuvo que: "Es lamentable toda esta situación y, sobre todo los comentarios que hizo la mujer. Es una pena por Emiliano, porque siempre consideramos que es un gran jugador. Él sigue teniendo contrato. Lleva una semana y media sin aparecer".