Unión Española despidió al trigoleador Eladio Zárate

Unión Española lamentó el fallecimiento del exdelantero paraguayo Eladio Zárate, histórico goleador que defendió la camiseta "hispana" entre 1966 y 1970.

El club de colonia publicó un mensaje en redes sociales para despedir al atacante, recordando su paso por la institución y la huella que dejó como uno de los artilleros más destacados de su historia.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Eladio Zárate, histórico goleador paraguayo que defendió la camiseta de Unión Española entre 1966 y 1970", expresó el elenco rojo, que también destacó su condición de máximo goleador del Campeonato Nacional durante su etapa en el fútbol chileno.

Zárate obtuvo el título de goleador en los torneos de 1967, 1968 y 1969.

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos", publicó Unión.