Unión Española está cerca de fichar a César Pinares y a un jugador de la U

Con el cierre de la primera rueda de la temporada 2026 acercándose, con el mercado de pases incluido, Unión Española ganó terreno en busca de dos importantes refuerzos para el resto de su campaña en la Liga de Ascenso.

Según el medio partidario Independencia Hispana, el volante César Pinares está prácticamente listo para firmar su retorno al club, donde jugó entre 2016 y 2017.

El mediocampista ofensivo dejó Deportes Limache a fines de abril por motivos familiares, apareciendo la opción del conjunto rojo ante su búsqueda por jugar en un equipo de la capital.

Por otro lado, el referido medio apuntó que Unión también avanzó en otro retorno, esta vez desde Universidad de Chile: Bianneider Tamayo.

El defensor venezolano jugó con la camiseta "hispana" el segundo semestre de 2025, siendo de los nombres destacados pese al descenso del equipo.

Con apenas cuatro partidos disputados este año y la búsqueda de Fernando Gago por otro central zurdo, Tamayo también está ad portas de salir nuevamente desde el CDA a Santa Laura.