Unión Española se resignó a un empate en visita a Deportes Santa Cruz

Unión Española terminó una nueva fecha del Ascenso con sabor amargo luego de ser incapaz de superar a uno de los equipos peor ubicados del torneo, resignándose a un 1-1 en su visita a Deportes Santa Cruz, penúltimo de la tabla.

A la derrota 1-0 sufrida en la fecha previa ante Rangers, colista de la Primera B, se sumó el segundo duelo sin victorias para el equipo de Ronald Fuentes.

Unión tomó la delantera con un gol de Andrés Vilches en el minuto 16, tras centro de Kevin Contreras y revisión en el VAR para confirmar su posición, pero el equipo local reaccionó de la mano de Mathías Pinto, que clavó el empate a los 60'.

Pese a que Santa Cruz sufrió la expulsión de Nazareno Romero por un codazo al rostro de Renato Cordero, en los 75', el conjunto "hispano" fue incapaz de vulnerar la portería de Juan Ignacio Dobboleta jugando con uno más.

Con el punto, Unión Española quedó en el sexto lugar del Ascenso, con 35 puntos e igualado con San Luis, mientras Santa Cruz quedó con 18 unidades en el puesto 15, a solo tres de Rangers.