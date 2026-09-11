John Armijo llegó a acuerdo para ser nuevo técnico de Unión La Calera

El técnico John Armijo llegó a acuerdo para ser el nuevo técnico de Unión La Calera, club que marcha colista en la Liga de Primera.

Armijo, de 44 años, estaba sin equipo desde su salida de Deportes Santa Cruz en mayo pasado, y según informó el periodista Víctor González, llegó a acuerdo para ser sucesor de Martín Cicotello.

En su carrera, Armijo tuvo un interinano en O'Higgins en 2017, pero su primer puesto fijo como entrenador fue en Deportes Melipilla, club con el que consiguió el ascenso en 2020.

Fue desvinculado en 2021 y después tuvo pasos por Barnechea, Deportes Antofagasta y Santa Cruz.

La Calera está último en la Liga de Primera 2026, con 14 puntos en 22 fechas disputadas, y su próximo partido será le lunes 14 de septiembre, a las 20:30 horas (23:30 GMT), ante Deportes Limache.