Justicia decretó libertad de hombre que confesó crimen de Mariana Sepúlveda

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió dejar en libertad a Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, quien el pasado domingo confesó haber asesinado a Mariana Sepúlveda, joven desaparecida desde hace 18 años en la comuna de Conchalí.

Luego de que se decretara su internación en un módulo especial de un recinto penal a causa de "capacidad cognitiva reducida", el tribunal argumentó que el presunto delito prescribió, pues han pasado más de los 15 años estipulados por la ley, por lo que se dictó su libertad, aunque la Fiscalía anunció que apelará a la decisión.

Esta situación estaba en duda pues un argumento de la Fiscalía era que el imputado había salido del país durante el periodo transcurrido desde la desaparición de la joven, lo que habría duplicado el plazo para su prescripción. Pero un informe de la PDI confirmó que Quiroz nunca abandonó el territorio nacional, antecedente que llevó a la jueza a toma la decisión de liberarlo.

Mariana Sepúlveda desapareció el 29 de agosto de 2008, cuando tenía 19 años. Esa mañana salió desde su domicilio, ubicado en el pasaje Logroño, en Conchalí, rumbo al Colegio Pitágoras, en Independencia.

Este domingo, Quiroz se entregó a la policía y confesó ser el autor del crimen. Y pese a las dudas de la familia de la muchacha, la Fiscalía aseguró tras los peritajes al domicilio del presunto asesino que había antecedentes suficientes para ratificar su relato.