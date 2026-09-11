La conmemoración de los 53 años del golpe de Estado en el Estadio Nacional convocó a cerca de 20 mil personas, de acuerdo con cifras entregadas por la organización de la cita al cierre de esta jornada.

Al interior del recinto, que fuera utilizado como centro de detención y tortura tras el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, hubo visitas guiadas y presentaciones de grupos musicales, entre otras actividades.

Dada la gran cantidad de público, Marcelo Acevedo, presidente de la corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, expresó su emoción por que "este espacio convoque al pueblo de Chile, y sea un lugar de reflexión y memoria este 11 de septiembre", además de destacar que muchos jóvenes participaron en los homenajes: "Eso me llama mucho la atención y da alegría".

Por otro lado, consideró que "es un error del Gobierno no haber hecho un acto conmemorativo" por esta fecha, marcando la primera vez desde el retorno de la democracia sin un evento simbólico por parte de La Moneda.

Acevedo apuntó que el Presidente "no es solamente José Antonio Kast y sus convicciones, sino que es Jefe de Estado, y como tal, todas las organizaciones de derechos humanos le exigimos más protección y promoción de los derechos, y más memoria", de modo que, a su juicio, "al restarse del 11 de septiembre, da la espalda a la memoria histórica y a los derechos humanos".

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