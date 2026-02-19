Unión La Calera cerró su plantel con el fichaje de Joan Cruz

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Unión La Calera cerró este jueves su plantel, a solo horas del término del mercado de pases, con la contratación del volante Joan Cruz, decimotercer refuerzo para la temporada 2026.

Cruz, de 22 años, fue cedido desde Real Oviedo de España, club dueño de su pase, por toda la temporada 2026.

Para el joven volante, el cuadro cementero será su tercer equipo en el fútbol nacional, tras sus pasos por Colo Colo, club donde se formó, y Everton, equipo donde estuvo la pasada temporada.

De esta manera, Cruz se sumó como refuerzo a Nicolás Avellaneda, Matías Campos López, Yerko Leiva, Cristián Gutiérrez, Bayron Oyarzo, Nicolás Palma, Rodrigo Caseres, Juan Requena, Francisco Pozzo, Carlo Villanueva, Daniel Gutiérrez y Nelson Espinoza.

El próximo partido de Unión La Calera será este viernes a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el "Nicolás Chahuán" ante Ñublense, en el inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera.