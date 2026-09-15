Unión La Calera oficializó a John Armijo como nuevo director técnico

Unión La Calera oficializó este martes la contratación del chileno John Armijo como nuevo director técnico, con la misión de lograr la permanencia en la Liga de Primera.

Armijo, sucesor de Martín Cicotello, tiene 44 años y estaba sin equipo desde su salida de Deportes Santa Cruz en mayo pasado.

En su carrera, Armijo tuvo un interinano en O'Higgins en 2017, pero su primer puesto fijo como entrenador fue en Deportes Melipilla, club con el que consiguió el ascenso en 2020.

Fue desvinculado en 2021 y después tuvo pasos por Barnechea, Deportes Antofagasta y Santa Cruz.

Armijo dirigirá a La Calera con Cristián Ortiz y Gian Franco Rossi entre sus colaboradores.

Unión La Calera está colista en la Liga de Primera con 17 puntos, y sus dos próximos partidos serán en la Copa Chile, la llave ante Universidad Católica en octavos de final, los días 23 y 26 de septiembre.

En la Liga de Primera, volverá a competir el 11 de octubre, ante Deportes Concepción.