Unión La Calera presentó a Bayron Oyarzo como su quinto refuerzo

Unión La Calera continúa conformando su plantel para los desafíos de la temporada 2026 y este miércoles oficializó a su quinta incorporación al presentar al atacante Bayron Oyarzo.

El futbolista de 30 años, oriundo de Puerto Montt, viene de defender la camiseta de Ñublense durante las últimas tres temporadas. En su registro, destaca especialmente su campaña 2024 con los "Diablos Rojos", donde tuvo una participación protagónica al disputar 30 encuentros, anotar 9 goles y entregar 5 asistencias.

En cuanto a actualidad, el veloz delantero tuvo un 2025 de poca continuidad en el cuadro chillanejo luego de sumar apenas 20 partidos en los cuales acumuló un total de 818 minutos efectivos, es decir, menos de la mitad de los duelos jugados.

Con una trayectoria que incluye pasos por Barnechea (donde debutó en 2014) y Curicó Unido, Oyarzo se suma como el quinto nombre para un equipo que buscará mejorar su presentación en comparación a lo que fue su última temporada en la Liga de Primera.