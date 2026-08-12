El defensor argentino Agustín García Basso asoma como posible refuerzo de Universidad Católica para fortalecer la última línea del equipo, luego de quedar con el pase en su poder tras finalizar anticipadamente su vínculo con Racing.

Según informó TyC Sports, el zaguero alcanzó un acuerdo de palabra con Universidad Católica para continuar su carrera en Chile.

El futbolista también recibió un ofrecimiento de Independiente, pero las conversaciones con el elenco "cruzado" avanzaron para concretar su llegada.

García Basso viene de cerrar su etapa en Racing después de rescindir su contrato y ahora aparece encaminado a vivir su primera experiencia en el fútbol chileno, a la espera de que las partes completen los pasos necesarios para oficializar su incorporación a Universidad Católica.

El propio García Basso confirmó que la operación entró en su etapa final. "Ya se están cruzando los papeles, y mi idea es hoy a la noche ya viajar para Chile. Estoy contento por esta posibilidad de Universidad Católica, voy a sumar desde el lado que me toque", señaló en conversación con DSports Radio.

"Se hablaron muchas cosas, pero estoy muy contento de esta nueva etapa en mi vida", agregó el defensor argentino, quien se prepara para viajar a Chile y completar los últimos pasos antes de incorporarse al cuadro "cruzado".