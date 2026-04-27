Ampuero y duelo ante Barcelona de Guayaquil: Tenemos las formas para traernos algo de Ecuador

El defensa central de Universidad Católica, Branco Ampuero anticipó lo que será el duelo ante Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y afirmó que "tenemos las formas para traernos algo de Ecuador".

El futbolista chileno fue consultado sobre sus distintas realidades en el torneo nacional y el internacional: "Yo creo que son dos realidades totalmente opuestas, quieras o no tienen un plus totalmente distinto. Como tú bien mencionas, venimos de dos tropiezos en el torneo nacional y el último encuentro en Libertadores logramos un triunfo muy importante en calidad de visita".

También fue consultado sobre el apretado calendario que tiene el elenco precordillerano. "El año pasado nosotros buscamos esta alza futbolística y de puntos que nos permitiera jugar una Copa Libertadores después de tres temporadas. Entonces, al final lo que el futbolista quiere es eso: es jugar todo el tiempo, entrenar lo menos posible y disputar la mayor cantidad de partidos que pueda. Personalmente, físicamente me siento en mi mejor momento", sostuvo.

Ampuero comentó la actualidad del conjunto ecuatoriano: "Va a ser atractivo para los dos clubes. Barcelona es un equipo grande de Ecuador, he seguido un par de resultados de ellos; no les ha ido tan bien en su liga, y estar en un equipo grande conlleva este tipo de situaciones. Así que seguro van a querer dar vuelta la mano y verán una oportunidad extraordinaria recibiéndonos".

Por último se refirió a la dura derrota sufrida ante la U en el clásico universitario. "No hay que ser un experto del fútbol para haberse dado cuenta de que en el último clásico universitario fueron dos tiempos totalmente distintos: el primero para la U y el segundo para nosotros. Pudimos haberlo empatado o ganado, pero lamentablemente lo perdimos", cerró.