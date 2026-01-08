Buljubasich entregó rotunda aclaración por tema Eduard Bello en la UC

Los rumores sobre la permanencia de Eduard Bello en Universidad Católica aumentaron en las últimas horas, con informaciones desde Ecuador que dan por hecho un acuerdo económico. Sin embargo, este jueves, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, entregó una versión oficial tajante al respecto.

En la conferencia de prensa de presentación de Matías Palavecino, el arquero fue consultado nuevamente por la situación del seleccionado venezolano y la definició de un nombre para la posición de extremo izquierdo.

"Nosotros estamos viendo varios nombres en esa posición. No hemos hecho ninguna oferta por ningún jugador, ni hemos negociado por ningún jugador en esa posición", aclaró el directivo.

Buljubasich explicó que el proceso aún se encuentra en una etapa de evaluación junto al cuerpo técnico y el directorio. "Solamente estamos viendo nombres y cuando tomemos la decisión de quién va a ser ese jugador que ocupe esa posición, haremos la oferta, empezaremos a negociar y si llegamos a un acuerdo lo cerraremos. Pero hasta ahora no hemos hecho ninguna oferta", sentenció.

Juan Tagle y la satisfacción con el plantel

Por su parte, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, aprovechó la instancia para destacar el trabajo realizado en la conformación del equipo para este 2026, valorando la anticipación con la que se han movido.

"Estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado este mercado de pases. Creo que hemos ido progresando y mejorando nuestra forma de trabajar. Nos ha permitido llegar al comienzo de la pretemporada con el plantel casi completo, faltando las incorporaciones que Tati ya ha mencionado", señaló el mandamás de la franja.

Tagle también resaltó la continuidad del proceso técnico como un factor clave. "Una buena comunicación con el cuerpo técnico, que además continúa, también facilita las cosas... Estamos optimistas de lo que venga", concluyó.