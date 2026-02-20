Buljubasich: Estamos contentos con el mercado que se hizo, armamos un buen plantel

José María Buljubasich, gerente técnico de Universidad Católica, realizó una conferencia de prensa para dar su balance luego del cierre de la ventana de transferencias en la Liga de Primera, sacando cuentas alegres para el 2026.

"Estamos contentos con el mercado de pases que se hizo. Teníamos claro que necesitábamos tener un plantel más amplio, no solo por el hecho de jugar Copa Libertadores o porque existe un torneo más, sino porque el año pasado teníamos un plantel más corto", expresó en conferencia de prensa.

"En la planificación había un número de renovaciones posibles y de incorporaciones. Había un déficit en la parte del medio", destacó, señalando que se dio "con un jugador de buen pie".

También se le consultó por el frustrado retorno de César Munder, una de las teleseries del mercado tras la partida de Eduard Bello: "Uno va haciendo análisis a medida que avanza el mercado de pases y dentro de eso fuimos viendo que el plantel estaba bastante bien conformado, con varios jugadores por puesto y minutaje sub 20".

"Consideramos con el cuerpo técnico y la comisión de fútbol de que el plantel estaba completo y no era necesario en ese momento traer a otro jugador; por eso lo cerramos ahí. Prueba de ello es que Diego Corral está jugando en esa posición. Esa es la razón por la que planteamos una cosa y después la modificamos", sumó.

"Estoy convencido de que armamos un buen plantel. Hay otros jugadores que ya están casi listos para volver como Fernando Zuqui y Alfred Canales. Hay un plantel amplio. Vamos a llegar a un momento en que habrá seis y hasta ocho partidos por mes y ahí será necesario contar con todos los jugadores que son parte del plantel", remarcó "Tati".

Buljubasich también miró a futuros mercados: "Se hizo también la remodelación del estadio, para mejorar los ingresos, hay todo un proceso de consolidación, no es de un día para otro. Lo que se pueda generar por los nuevos negocios en el Claro Arena, más la clasificación a torneos internacionales e ingresos comerciales, uno espera que en dos o tres años uno podría tener recursos continuos".

"No se puede crecer solo con clasificación a torneos internacionales. Cuando se habla de invertir más en un plantel implica compromisos a más largo plazo. Somos optimistas de que eso va a pasar. Sin crecimiento orgánico y sistemático es difícil, ojalá sea lo antes posible. Esperamos que en un corto plazo se puedan comenzar a ver esos frutos", dijo.

Sobre eventuales salidas, el exportero dijo que "podrían partir algunos, más que nada jugadores jóvenes. En la Primera B los jugadores jóvenes no suman minutos y la Segunda División Profesional se está armando y faltan algunas cosas. Los jóvenes que no tengan mucha participación en el plantel estamos trabajando y si hay opciones para que salgan a algún equipo evaluaremos".