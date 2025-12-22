Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

"Casa nueva": Bayern Munich recordó visita a Universidad Católica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El club alemán Bayern Munich usó sus redes sociales para recordar la visita que le hizo a Universidad Católica en 1966 y lo hizo felicitando al cuadro cruzado por la inauguración del Claro Arena.

"Hoy se cumple otro aniversario más de nuestra visita a 🇨🇱. En esa ocasión, nos enfrentamos con nuestros amigos de la UC ¡Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa!", escribió el cuadro alemán en su cuenta en Instagram en alemán.

En la imagen aparecen el colombiano Luis Díaz y el canadiense Alphonso Davies.

En aquel partido, el cuadro cruzado se impuso por 4-1 al conjunto bávaro.

 

