Cerezo, lateral de la UC: "La institución es una de las más grandes de Sudamérica"

Bernardo Cerezo, lateral derecho de Universidad Católica, reflexionó sobre su temporada en el elenco cruzado, reconociendo que en un primer momento no logró cumplir con las expectativas que se generaron con su arribo desde Ñublense.

En conferencia de prensa, el zaguero sostuvo que "la institución en la que estoy es una de las más grandes de Sudamérica, siempre nos van a exigir al máximo, sé que al principio no estuve en mi nivel y poco a poco fui agarrando ritmo, trabajando, agachando la cabeza, con mucho sacrificio y hoy en día he tenido buenos partidos. Intento siempre entregarme al cien por ciento porque sé que así va a ser el fin de semana".

"Sé que el hincha de Católica es exigente, trato de dar el 200 por ciento en cada partido para que ellos se sientan satisfechos con mi trabajo y entiendo también las críticas, porque es parte de nosotros, vivimos del ambiente profesional y siempre van a haber críticas, hay que saber lo que es cada uno y trabajar", sumó el formado en Universidad de Chile.

Respecto al presente del elenco precordillerano, el carrilero comentó que "hay que seguir trabajando más, cada día mejorando, porque hay que mantener el mismo nivel y en lo personal, intento siempre entregarme al cien por ciento, creo que eso da fruto a la larga. Soy muy autocrítico de mí mismo, siempre estoy intentando mejorar y a la larga el trabajo siempre paga, hay que estar convencido del objetivo".

En cuanto a la racha de nueve triunfos al hilo que arrastra la UC, Cerezo indicó "no pensamos en esas cosas, solo pensamos en el fin de semana, en el partido que viene, estamos convencidos, trabajamos día a día full, somos un grupo muy competitivo que queremos ganar todo y siento que cada partido es aparte".