"Pido disculpa por ello": Bernardo Cerezo recordó antigua polémica con hinchas de la UC

Tras su presentación como nuevo refuerzo de Universidad Católica, el lateral chileno Bernardo Cerezo aprovechó la instancia para compartir una publicación en sus redes refiriéndose a un antiguo episodio que tuvo cuando estuvo en Universidad de Chile.

En la mencionada ocasión, el defensor se enfrascó en duras discusiones con algunos hinchas cruzados utilizando términos como "segundón" y "pecho frío" para burlarse de la institución.

Ahora, en la otra vereda, Cerezo se disculpó: "Sé que muchos hinchas estaban esperando que me disculpara por un error que cometí hace 13 años. (...). Fue un error que cometí por falta de madurez, pido disculpa por ello".

"Estoy en esta maravillosa institución y voy a entregarme al 100 por esta camiseta y así enmendar ese error, ir ganándome su cariño y respeto, estoy muy agradecido por el recibimiento", cerró.