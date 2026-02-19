Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Claro Arena ganó prestigioso premio internacional al Edificio del Año

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La casa de Universidad Católica se impuso en la votación masiva organizada por la prestigiosa revista ArchDaily. El recinto de Las Condes superó a proyectos finalistas de Emiratos Arabes Unidos, Colombia, Canadá y Argentina.

Claro Arena ganó prestigioso premio internacional al Edificio del Año
 ArchDaily
El recinto deportivo Claro Arena, propiedad del club chileno Universidad Católica, obtuvo el galardón mundial Edificio del Año 2026 en la categoría de Arquitectura Deportiva. El reconocimiento lo entregó la revista especializada ArchDaily tras una votación pública que cerró este miércoles 18 de febrero.

La obra de modernización del coliseo ubicado en San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, destacó entre más de 3.000 proyectos globales que participaron en la instancia inicial. El diseño, ejecutado por la firma de arquitectura IDOM y liderado por los arquitectos Borja Gómez y César Azcárate, contempla una superficie total de 39.592 metros cuadrados.

En la fase final, el reducto nacional venció a competidores de alto nivel como el centro Saddling Boxes & Private Deck de Emiratos Árabes Unidos, el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey en Colombia, la Plaza Barrio Olímpico de Buenos Aires y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Canadá.

El proyecto resaltó por su integración con el entorno cordillerano de Santiago y la utilización de tecnología de vanguardia. La construcción contó con la participación de la empresa ChileSeating para la manufacturación de sus localidades, consolidando una infraestructura de estándar FIFA que renovó por completo la fisonomía del antiguo complejo.

Puedes revisar los detalles del proyecto premiado en el sitio oficial de ArchDaily a través del siguiente enlace: Proyecto de modernización del Estadio de Universidad Católica.

