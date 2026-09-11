Clemente Montes es baja en la UC para el choque ante Palestino en La Cisterna

El delantero Clemente Montes nuevamente es baja en Universidad Católica y se perderá la visita a Palestino este sábado, en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Según información de Cooperativa Deportes, el delantero presentó problemas físicos y no estará disponible para jugar en el equipo dirigido por Daniel Garnero.

Con su ausencia, el ataque de los Cruzados estará compuesto por Justo Giani, Diego Corral y Fernando Zampedri.

Tampoco estarán Daniel González, que también presentó problemas físicos, y Eugenio Mena, quien fue operado de su rodilla derecha.

La oncena de la UC será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Giani, Corral y Zampedri.

El duelo de la UC y Palestino se jugará en La Cisterna, a las 20:00 horas (23:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.