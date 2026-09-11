Clemente Montes es baja en la UC para el choque ante Palestino en La Cisterna
El jugador no estará disponible para el técnico Daniel Garnero.
El jugador no estará disponible para el técnico Daniel Garnero.
El delantero Clemente Montes nuevamente es baja en Universidad Católica y se perderá la visita a Palestino este sábado, en la fecha 23 de la Liga de Primera.
Según información de Cooperativa Deportes, el delantero presentó problemas físicos y no estará disponible para jugar en el equipo dirigido por Daniel Garnero.
Con su ausencia, el ataque de los Cruzados estará compuesto por Justo Giani, Diego Corral y Fernando Zampedri.
Tampoco estarán Daniel González, que también presentó problemas físicos, y Eugenio Mena, quien fue operado de su rodilla derecha.
La oncena de la UC será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Giani, Corral y Zampedri.
El duelo de la UC y Palestino se jugará en La Cisterna, a las 20:00 horas (23:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.