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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Clemente Montes es baja en la UC para el choque ante Palestino en La Cisterna

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador no estará disponible para el técnico Daniel Garnero.

Clemente Montes es baja en la UC para el choque ante Palestino en La Cisterna
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El delantero Clemente Montes nuevamente es baja en Universidad Católica y se perderá la visita a Palestino este sábado, en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Según información de Cooperativa Deportes, el delantero presentó problemas físicos y no estará disponible para jugar en el equipo dirigido por Daniel Garnero.

Con su ausencia, el ataque de los Cruzados estará compuesto por Justo Giani, Diego Corral y Fernando Zampedri.

Tampoco estarán Daniel González, que también presentó problemas físicos, y Eugenio Mena, quien fue operado de su rodilla derecha.

La oncena de la UC será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Giani, Corral y Zampedri.

El duelo de la UC y Palestino se jugará en La Cisterna, a las 20:00 horas (23:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

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