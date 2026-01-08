Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.7°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Clemente Montes y Agustín Farías renovaron sus vínculos con Universidad Católica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los Cruzados aseguraron dos piezas del plantel para la temporada 2026.

Clemente Montes y Agustín Farías renovaron sus vínculos con Universidad Católica
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica anunció este jueves las renovaciones de los jugadores Clemente Montes y Agustín Farías para la temporada 2026.

Montes, formado en la UC, es una de las cartas fijas en ataque en el equipo de Daniel Garnero, en una temporada en donde deberán afrontar cinco competiciones: La Supercopa, la Liga de Primera, la Copa Chile, la Copa de la Liga y la fase grupal de la Copa Libertadores.

Farías, con 38 años, vivirá su tercera temporada en la tienda estudiantil, siendo una alternativa de experiencia para el mediocampo.

Montes y Farías se suman al listado de jugadores renovados, como Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Jhojan Valencia y Darío Melo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada