Conoce bien a la UC: El nombre que asoma para suceder a Tagle como presidente de Cruzados
La mayor parte del directorio ya tiene a su principal candidato definido.
La mayor parte del directorio ya tiene a su principal candidato definido.
Tras confirmarse que Juan Tagle no postulará a la reelección como presidente de Cruzados SADP, comenzaron los movimientos al interior de la concesionaria y un nombre ya asomó con fuerza para tomar la posta.
Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el abogado Matías Claro, actual vicepresidente de Cruzados desde 2025 y miembro de la mesa desde 2022, reunió el apoyo mayoritario de los integrantes del directorio en miras a la elección.
Además de su trabajo durante la actual administración Tagle, también destaca la relación familiar con la institución precordillerana: Su padre, Jorge Claro, fue presidente de Universidad Católica entre 1994 y 1996.
La definición oficial del cargo quedó programada para el próximo 20 de abril durante la junta ordinaria de accionistas de la concesionaria.