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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Conoce bien a la UC: El nombre que asoma para suceder a Tagle como presidente de Cruzados

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La mayor parte del directorio ya tiene a su principal candidato definido.

Conoce bien a la UC: El nombre que asoma para suceder a Tagle como presidente de Cruzados
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Tras confirmarse que Juan Tagle no postulará a la reelección como presidente de Cruzados SADP, comenzaron los movimientos al interior de la concesionaria y un nombre ya asomó con fuerza para tomar la posta.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el abogado Matías Claro, actual vicepresidente de Cruzados desde 2025 y miembro de la mesa desde 2022, reunió el apoyo mayoritario de los integrantes del directorio en miras a la elección.

Además de su trabajo durante la actual administración Tagle, también destaca la relación familiar con la institución precordillerana: Su padre, Jorge Claro, fue presidente de Universidad Católica entre 1994 y 1996.

La definición oficial del cargo quedó programada para el próximo 20 de abril durante la junta ordinaria de accionistas de la concesionaria.

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