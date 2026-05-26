Un sólido Alejandro Tabilo concretó un arrollador debut en Roland Garros

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° de la ATP) concretó un sólido estreno en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, al vencer en sets corridos al polaco Kamil Majchrzaj (78°) en la primera ronda del certamen parisino.

El zurdo nacido en Canadá mostró la mejor versión de su juego y terminó venciendo al europeo por 6-1, 6-3 y 6-4 en una hora y 55 minutos.

El número uno de Chile se asentó bien en la arcilla francesa y ya en el tercer juego logró un quiebre que le permitió tomar la ventaja para luego sumar otros dos quiebres sucesivos.

En el segundo set, Tabilo presionó al polaco y en el sexto inclinó la balanza a su favor para repetir la dosis en el tercero.

Además, el chileno hizo gala de su buen servicio al sumar 10 aces y concretar el 93 por ciento de puntos ganados con su saque.

En la siguiente ronda, el nacional se verá las caras con el ganador del duelo entre el francés Thomas Faurel (378°), proveniente de la fase previa, y el monagesco Valentin Vacherot (19°).