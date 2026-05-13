Cristián Cuevas por gol de Ñublense: Fue un error mío, me hago cargo

Cristián Cuevas, jugador de Universidad Católica, asumió responsabilidad por la jugada que terminó en el gol del empate 1-1 de Ñublense y evitó que el cuadro "cruzado" mantuviera opciones claras en la Copa de la Liga, en medio de una fuerte autocrítica por la irregularidad del equipo.

"La última jugada del partido, sí, la tomo como un error mío, me hago cargo, responsable. Si quizás la tiraba lejos no pasaba nada. Pero bueno, son esas decisiones de segundo que pasan; me tocó a mí este partido y hay que dar vuelta la página", señaló el futbolista en conferencia de prensa.

El jugador agregó que no puede quedarse detenido en esa acción, debido al cargado calendario que tiene el plantel. "No sacamos nada con que ese error esté en mi cabeza más de una o dos semanas, porque el sábado tenemos un partido súper importante, después tenemos Libertadores, así que hoy en día nos toca dar vuelta a la página bien rapidito porque tenemos partidos cada tres, cuatro días", sostuvo.

Cuevas también reconoció el bajo rendimiento de Universidad Católica en el plano local. "Hemos sido muy irregulares este año, es un hecho, por algo estamos en el lugar que estamos en la tabla en el Campeonato Nacional y quedamos en la Copa de la Liga prácticamente fuera el fin de semana pasado", afirmó.

"Lo hemos conversado entre todos, sabemos que tenemos que subir los niveles, ser autocríticos, volver al nivel que teníamos quizás el año pasado, volver a hacernos fuertes de local, que era lo que nos habíamos hecho fuerte el año pasado. No sé si llevamos cuatro o cinco partidos sin ganar acá de local", añadió.

El jugador "cruzado" contrastó ese presente con la campaña internacional del equipo. "Es algo totalmente diferente a lo que hemos sido en la Copa Libertadores, que de visita hemos sacado resultados que muchos no esperaban. Sumamos seis puntos jugando de visita en dos canchas muy difíciles", expresó.

En esa línea, profundizó en su mirada personal: "Somos conscientes, somos bastante autocríticos. Creo que por ahí es lo principal, que tenemos que ser todos autocríticos, principalmente yo personalmente conmigo también. Soy bastante autocrítico, sé que no he tenido un buen nivel en estos meses que va del campeonato, pero esto se mejora con trabajo".

Consultado por la falta de concreción en los últimos partidos, Cuevas planteó que el equipo debe encontrar variantes. "Siento que necesitamos buscar un equilibrio. Por un momento me acuerdo que jugamos mucho por las bandas y criticaban, después jugamos mucho por el medio y criticaban. Siento que de la manera que nosotros tratamos de jugar hay que buscar un equilibrio", dijo.

"Creo que eso fue lo que nos faltó el fin de semana pasado, cerrar el partido antes. Tuvimos muchas aproximaciones, ocasiones claras que no pudimos convertirlas, que quizás una que hubiéramos convertido cambia totalmente el partido en el resultado final", agregó el jugador de la franja.

Sobre las razones de la irregularidad, Cuevas apuntó al rendimiento individual. "Muchos partidos que deberíamos haber salido más favorecidos los fuimos complicando nosotros mismos. A veces teníamos jugador más, a veces con el resultado arriba, nos terminamos complicando solos, lo que pasó el fin de semana pasado. Creo que también va de la mano con el rendimiento individual de cada jugador", analizó.

"No hemos podido demostrar la calidad de jugadores que hemos sido constantemente. Te doy un ejemplo: Jugamos con Palestino, le metimos cinco. Anduvimos todos siete, ocho puntos y después jugamos otro partido que quizás anduvimos todos cuatro o cinco puntos. Siento que necesitas mínimo tener cinco o seis puntos altos en el equipo para que se pueda lograr el objetivo, que es ganar el partido", complementó.

El futbolista además rechazó que el problema pase por motivación. "Estar acá en Católica ya es motivacional. Personalmente, estar en el club más grande de Chile, para mí, si no te motiva te equivocaste de profesión. Jugar en el Claro Arena de local todos los partidos yo creo que sí es motivante para mí y para todos mis compañeros", remarcó.

"Creo que tenemos un plantel bastante maduro, sabemos dónde estamos parados, sabemos lo que nos estamos jugando y tratamos de dar todo el fin de semana, de ganar. Aquí a veces algunos piensan que queremos perder los fines de semana, queremos jugar mal. No pasa por ese lado", sostuvo.

Respecto de la localía, Cuevas admitió que Universidad Católica no logró repetir la fortaleza del año anterior. "El campañón que hicimos el año pasado, que fue como el segundo semestre, después de que tiene el estadio nuevo, el estadio lleno, la gente, el ambiente que se vivía en ese estadio, empezamos a ganar de local, perdimos un solo partido, creo que fue el año pasado", recordó.

"No sé si nos han agarrado la mano, pero saben por dónde pasa un poco el juego de nosotros y más hoy en día que hay harto apoyo visual, el tema del scouting y todo. Es más fácil para el rival informarse cómo va a jugar el otro equipo", añadió.

Cuevas también habló de Matías Palavecino, expulsado ante Ñublense. "El Mati todos sabemos la calidad de jugador que es, lo dejó demostrado el año pasado en Coquimbo, fue el mejor jugador del campeonato, salió campeón con hartos goles, asistencias. Después como persona, un amor de persona, humano, muy buen amigo, compañero que tira para adelante", expresó.

"La expulsión, bueno, nadie espera que te expulsen. Cualquier jugador yo creo que no lo hace a propósito. Nadie quiere dejar a su equipo con uno menos. Siento que el fin de semana fue un accidente lo que pasó. El quiso quizás por ahí magnificar un poco, pero no hubo nunca una intención de meter un planchazo", afirmó.

Sobre las críticas al volante argentino, Cuevas sostuvo: "Todos somos profesionales, llevamos hartos años en esto del fútbol. Sabemos manejarlo y no es como un secreto a voces que te critiquen. Uno tiene que mantenerse fuerte, que sean constructivas las críticas, tomarlas de buena forma. Siento que el Mati lo ha hecho de esa forma, lo veo bien".

Finalmente, anticipó un mes cargado para Universidad Católica, con Limache y la Copa Libertadores en el horizonte. "Tenemos un mes bastante cargadito. Tenemos Limache ahora este sábado, que es el partido más importante que tenemos, siempre el siguiente. Después se nos viene Barcelona, Libertadores, que las expectativas son altas ahora, sabemos lo que nos jugamos", señaló.

"Nosotros somos los que hemos mantenido la ilusión despierta y no tengo duda de que se van a venir cosas buenas este mes", cerró Cuevas.