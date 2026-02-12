Daniel Garnero: La palabra relajarse no existe en nuestro vocabulario de trabajo

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, habló en la previa del duelo de este sábado ante Cobresal y resaltó la concentración que debe mantener el plantel, al tiempo que llamó a no "relajarse" a lo largo de toda la temporada.

"Esa palabra no existe en nuestro vocabulario de trabajo. Al contrario, buscamos encontrar buenos momentos, sostener los resultados y el rendimiento. La relajación se puede tener un ratito en las vacaciones, pero aquí el objetivo es cosechar triunfos para acercarnos a las metas propuestas", comentó en conferencia de prensa.

También comentó la preparación y lo que será el duelo ante los "mineros": "Tuvimos una muy buena semana de entrenamiento pensando en un rival duro y un escenario complejo".

"Nunca he estado allí, escucho los comentarios sobre lo difícil que es. Cobresal se hace muy fuerte en su cancha. Para ganar allá necesitamos un partido muy serio, responsable y con poquísimos errores".

Por último Garnero fue consultado sobre los rumores que vinculan a Sergi Santos como último refuerzo de los "Cruzados": "Me estás informando tú de esa situación, no conocía el nombre. Como dije la semana pasada, considero que tenemos el plantel completo. Es verdad que mientras el libro de pases no cierre, siempre puede aparecer algo "sorprendente", pero sinceramente no creo que ocurra".

¿Cuando y donde juegan?

El duelo entre Universidad Católica y Cobresal está pactado para el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio El Cobre, por la tercera fecha de la Liga de Primera