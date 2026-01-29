Daniel Garnero: Ojalá agarremos pronto el ritmo que te da la competencia

Universidad Católica alista los últimos detalles para su debut en la Liga de Primera ante Deportes La Serena, partido donde buscará dejar atrás las dudas futbolísticas que dejó su presentación en la Supercopa, certamen del cual se tuvo que conformar con el subcampeonato.

El director técnico del conjunto precordillerano, Daniel Garnero, habló en conferencia de prensa por la irregularidad que mostró el equipo en los choques con Huachipato y Coquimbo Unido, atribuyéndolo a la falta de encuentros en las semanas previas.

"Salimos de una pretemporada intensa, quizá por eso no se ve lo fluido que tiene que estar el juego y la precisión es algo en que no estamos de la mejor manera, pero en esta etapa del año es algo que tiende a suceder. Ojalá agarremos pronto el ritmo que te da la competencia", reconoció el argentino.

En esa misma línea, el estratego sostuvo que "queríamos hacer una base física, hay poco tiempo para hacer eso y competir. Con esas cargas, no estás fino para hacer entrenamiento de fútbol. Nos falta ritmo de competencia".

Por otra parte, el trasandino abordó la presencia de juveniles para cumplir con la regla del minutaje sub 21. "Como vamos a tener tanta competencia, no nos urge poner sí o sí a un sub 20 en estos primeros partidos. Más adelante no nos va a quedar otra que poner a los chico", explicó.

Por último, anticipando el compromiso con los "papayeros", Garnero recalcó que "es un rival duro. El campeonato chileno es muy parejo. Al final del año pasado, los equipos que estaban más comprometidos son los que más rachas positivas tuvieron. Jugar de visitante es un tema. Ellos tienen mucha posesión de balón, el que tenga la pelota y la administre de la mejor manera va a sacar ventaja".