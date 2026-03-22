Daniel Garnero se mostró disconforme con el triunfo de la UC: No pudimos tener efectividad

Pese a que Universidad Católica comenzó con éxito su participación en el Grupo B de la Copa de la Liga después de imponerse a Universidad de Concepción, el técnico Daniel Garnero no se mostró contento con el 2-1 en el Claro Arena y repasó la actuación de sus pupilos.

"En este tipo de torneos donde clasifica uno de cuatro; la localía y el ganar es importantísimo. Respecto a la segunda parte, no le encuentro explicación, porque hicimos un buen juego, tuvimos dos o tres aproximaciones antes que no pudimos tener efectividad", comenzó mencionando.

Posterior a ello, argumentó: "Estamos en esa situación en que el rival no necesita de muchas situaciones contra nosotros. Pero después el equipo sigue insistiendo, reaccionando, yendo a buscar sin desordenarse".

"No sé si la palabra es ansiedad. Teníamos todo a favor: el resultado y un jugador de más, pero un error nuestro hace que quedemos equiparados con el rival. Ahí entramos en una cierta impaciencia e intranquilidad", cerró