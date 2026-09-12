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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Daniel Garnero y la lesión de Zampedri: Se escuchó un ruido feo y no se cobró nada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Yo me asusté, y sigo asustado" precisó el entrenador de Universidad Católica tras vencer a Palestino.

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Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, analizó la apretada victoria frente a Palestino y, pese a que celebró el resultado, manifestó su inquietud por la molestia que hizo salir en camilla al goleador Fernando Zampedri.

"Vinimos a una cancha difícil ante un rival que está muy bien. Nos pusimos rápido en ventaja, ampliamos la diferencia y después nos costó controlar el juego. Nos hicieron un gol de pelota parada y nos llegaron a empatar, pero el equipo no se resigna, busca y encuentra", comenzó analizando.

Acto seguido, Garnero se refirió al momento del "Toro" y deslizó críticas por el pisotón de Enzo Roco que no fue sancionado: "Nos pone muy contento el momento de 'Fer'. Yo me asusté y sigo asustado. Se escuchó un ruido muy feo en esa jugada que no se cobró nada", dijo en un esbozo de crítica al arbitraje.

Sin deseos de referirse a lo hecho por Cristián Garay, el técnico terminó su conferencia con una reflexión: "Nos vamos muy contentos por el resultado porque, como dije recién, hubo una mejora muy importante al partido anterior. Ojalá recta final del torneo nos encuentre de la misma manera".

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