Daniel Garnero: "Yo no pedí arquero, tenemos la necesidad en otras posiciones"

Universidad Católica proyecta sus próximos desafíos y ante ello, el director técnico del cuadro de la Franja, Daniel Garnero, se refirió a las prioridades para reforzar el plantel y descartó tajantemente la búsqueda de un guardameta para el segundo semestre.

Al ser consultado por los rumores sobre un eventual refuerzo bajo los tres palos, el estratega fue claro: "Yo no pedí (arquero). Después todo lo demás... no corre por cuenta mía. No, no pedimos arquero. Tenemos la necesidad de en otras posiciones".

En esa misma línea, el DT reconoció que las negociaciones para sumar caras nuevas no han tenido la fluidez esperada: "No hay muchos avances. Está complicado, no es fácil, lo comenté en su momento. Siempre hay algún inconveniente, si no es lo económico, si no es quizás el deseo del futbolista de venir, así que no está muy sencillo, aunque todos queremos, no creo que tengamos grandes alternativas", añadió.

De cara al duelo de este fin de semana ante San Luis de Quillota, Garnero explicó que más allá de estar ya clasificado a la siguiente ronda de Copa Chile "vamos a tratar de armar el mejor equipo que podamos, teniendo en cuenta un montón de variables. El plantel está reaccionando bien a las exigencias, así que estamos muy conformes con eso. Vamos a presentar el mejor equipo y obviamente nuestra intención es ganar el juego como lo hacemos habitualmente".

"Sabemos que es una cancha y un rival muy difícil. El partido que jugaron acá en San Carlos se hizo de una intensidad muy alta, muchas parejitas. Nos costó sobre todo en el arranque poder controlar el juego. Ellos con esa intensidad y con esa presión nos cortaron nuestro circuito de juego", analizó.

Finalmente, el entrenador de la UC mostró su inquietud por el desgaste físico y mental de sus dirigidos, apuntando a la ausencia de un período de descanso adecuado a mitad de año.

"El mantener en rodaje es relativo. Yo creo que en toda competencia y exigencia, ya sea física, mental, futbolística, los descansos son importantes. Para que un atleta esté diez puntos, no solo tiene que entrenar bien, tiene que descansar bien, tiene que alimentarse bien", argumentó.

"Después de un semestre tan agitado, a nosotros nos hubiese venido bien tener un pequeño receso para poder recargar pilas, organizar bien todo lo que viene. Pero bueno, se dio todo tan exigente que no tenemos esa posibilidad. Vamos a poder parar cuatro días nada más", finalizó.