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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Los resultados de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los duelos que definirán a los semifinalistas del Mundial de Norteamérica en Cooperativa.cl

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Jueves 9 de julio

  • Francia vs. Marruecos. 16:00 horas. Gillette Stadium, Foxborough

Viernes 10 de julio

  • España vs. Bélgica. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 11 de julio

  • Noruega vs. Inglaterra. 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Argentina vs. Suiza. 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

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09:29 - | Los estadios del Mundial registran una ocupación media del 99,7 por ciento y más de 6,25 millones de espectadores presentes lo que supone una asistencia media superior a los 65.000 hinchas por partido

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