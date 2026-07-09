09:29 - | Los estadios del Mundial registran una ocupación media del 99,7 por ciento y más de 6,25 millones de espectadores presentes lo que supone una asistencia media superior a los 65.000 hinchas por partido

08:24 - | Revisa los duelos de cuartos de final que irán por la televisión abierta. Los partidos de cuartos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión #CooperativaMundial https://t.co/ldf2DiBmkS pic.twitter.com/XmuONsJRL3 — Cooperativa (@Cooperativa) July 9, 2026

08:23 - | Revisa la previa del duelo que jugarán galos y magrebíes por los cuartos de final de la Copa del Mundo Francia y Marruecos ajustarán cuentas pendientes en los cuartos de final del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/5oJd8BtC5P pic.twitter.com/BMjb3hwqi3 — Cooperativa (@Cooperativa) July 9, 2026