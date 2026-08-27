Darío Melo fue sometido con éxito a cirugía en su rodilla derecha

Universidad Católica informó que el arquero Darío Melo fue sometido con éxito a una cirugía este jueves, en la Clínica UC Christus en San Carlos de Apoquindo.

De acuerdo al comunicado del club, Melo, de 33 años, se sometió a una meniscectomía parcial artroscópica lateral de la rodilla derecha, un procedimiento que fue realizado por el doctor Julio Espinosa, traumatólogo del plantel.

"La cirugía resultó exitosa y el jugador iniciará pronto una fase de recuperación, cuyos plazos serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales de Cruzados", informó el equipo.

La UC, que está tercera en la Liga de Primera con 33 puntos, a 16 del líder Colo Colo, volverá a jugar el lunes 31 de agosto, ante O'Higgins en el Claro Arena, a partir de las 20:45 horas (00:45 GMT).