Darío Melo fue sometido con éxito a cirugía en su rodilla derecha
El veterano arquero fue operado en San Carlos de Apoquindo.
El veterano arquero fue operado en San Carlos de Apoquindo.
Universidad Católica informó que el arquero Darío Melo fue sometido con éxito a una cirugía este jueves, en la Clínica UC Christus en San Carlos de Apoquindo.
De acuerdo al comunicado del club, Melo, de 33 años, se sometió a una meniscectomía parcial artroscópica lateral de la rodilla derecha, un procedimiento que fue realizado por el doctor Julio Espinosa, traumatólogo del plantel.
"La cirugía resultó exitosa y el jugador iniciará pronto una fase de recuperación, cuyos plazos serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales de Cruzados", informó el equipo.
La UC, que está tercera en la Liga de Primera con 33 puntos, a 16 del líder Colo Colo, volverá a jugar el lunes 31 de agosto, ante O'Higgins en el Claro Arena, a partir de las 20:45 horas (00:45 GMT).