"El golpe fue muy fuerte": Daniel Garnero mostró su preocupación por Fernando Zampedri

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, se mostró satisfecho por lo hecho en la victoria ante Deportes Limache en Quillota. No obstante, compartió su preocupación luego de que Fernando Zampedri abandonase en ambulancia el recinto tras un fuerte golpe.

"Ojalá que lo de 'Fer' (Zampedri) no sea muy grave. Lo de Clemente (Montes) me dijeron que no es tanto, así que contento porque no sea grave. No hablé todavía con el médico para que me den un parte oficial, pero el golpe fue muy fuerte", sostuvo el estratega precordillerano.

Posterior a eso, puntualizó: "Tenemos un calendario apretado y obviamente que mayo es un mes que empieza a haber definiciones, no queremos alejarnos en el torneo. Tenemos la posibilidad de jugar con dos equipos que están arriba nuestro, así que poder recortar puntos directamente es muy bueno".

Finalmente, Garnero precisó: "Al que le toca tiene que aprovechar su momento. Chicos que no venían jugando lo hicieron muy bien y bueno, genera una sana competencia entre ellos. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros como entrenadores es que eso se de a muy buen nivel".